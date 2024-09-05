Переход через ж/д пути могут построить в районе Витаминкомбината в Краснодаре
Общество
05.09.2024 21:21
Новый переход через железную дорогу может появиться в районе улиц Магистральной и Ейского шоссе.
Вопрос строительства перехода местные жители поднимаю давно. Сотни жителей частного сектора. в том числе школьники, ходят этой дорогой через железнодорожные пути на Ейское шоссе. Однако этот переход никак не оборудован.
По неподтвержденным данным местных активистов, договор с подрядной организацией уже подписан. Железнодорожники получают необходимые документы и готовятся к закупке необходимого оборудования.
Начать строительные работы планируют уже в середине октября, пишет газета «Витамин и окрестности» в Telegram.
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