Перегрызший провода енот из Геленджика стал талисманом федерального телеканала

У федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» появился новый талисман — мультипликационный енот по кличке Шоня.

Образ енота Шони презентовали еще 1 июня в День защиты детей в московском зоопарке. Теперь новый талисман постоянно появляется в мультсериале «Команда МАТЧ».

По словам генерального продюсера «Матч ТВ» Александра Тащина, история начиналась как небольшой курьез — с перегрызенного енотами кабеля в Геленджике на соревнованиях по гольфу. Затем сотрудники телеканала взяли под опеку одного из енотов в московском зоопарке, им стал енот Шоня.

Теперь енот Шоня будет постоянно появляться в телевизионных заставках канала, в студийных программах и на спортивных мероприятиях, сообщает газета «Советский спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае 2023 года еноты едва не сорвали трансляцию турнира по гольфу в Геленджике. Они перегрызли четыре кабеля от камер. Из-за этого в передвижной телевизионной станции пропал сигнал. У операторов перестали работать две камеры. Сотрудники канала успели заменить поврежденные кабели до начала трансляции.