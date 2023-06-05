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Голодные еноты едва не сорвали трансляцию турнира по гольфу в Геленджике

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/golodnye-enoty-edva-ne-sorvali-translyatsiyu-turnira-po-golfu-v-gelendzhike
Голодные еноты едва не сорвали трансляцию турнира по гольфу в Геленджике
Фото pixabay.com

Это произошло еще в начале мая, но известно об этом стало только 5 июня. С 3 по 5 мая в Геленджике проходил первый этап Кубка Лиги Ставок по гольфу. Его транслировал один из крупнейших федеральных каналов.

По данным Baza, трансляцию турнира по гольфу едва не сорвали местные еноты. Они перегрызли четыре кабеля от камер. Из-за этого в передвижной телевизионной станции пропал сигнал. У операторов перестали работать две камеры. Сотрудники канала успели заменить поврежденные кабели до начала трансляции.

По словам сотрудников, перед повреждением кабелей они постоянно встречали енотов, бегающих возле аппаратуры.

Спортивный журналист Иван Карпов сообщил в Telegram, что финансовый ущерб от повреждения кабелей, причиненный енотами в Геленджике, составил более 700 тыс. рублей.

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