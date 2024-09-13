Передвижную выставку презентовали в Литературном музее в Краснодаре

Экспозиция посвящена 210-летию со дня рождения русского писателя М. Ю. Лермонтова.

Посетителям представили экспозицию, которая погружает в историю двухдневного пребывания поэта в Тамани. Передвижная выставка будет проходить по всему краю. Финальной точкой маршрута станет Дом-музей Лермонтова в Тамани Темрюкского района.

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