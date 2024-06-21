Передвижение мотоциклистов между дорожными рядами предложили запретить в России

Сейчас в ПДД не регламентируют езду нескольких транспортных средств в одном ряду или между ними. Этим нередко пользуются мотоциклисты, создавая проблемы для других участников дорожного движения.

С инициативой запретить мотоциклистам ездить между полосами выступил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. По его словам, согласно данным ГАИ, основные причины аварий с участием мотоциклистов — нарушение ими правил перестроения, неправильный выбор дистанции и скоростного режима. Соответствующее обращение сенатор направил в Минтранс РФ.

«Прошу в рамках своей компетенции рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ «О Правилах дорожного движения» с целью восполнения пробела в ПДД относительно возможности движения нескольких транспортных средств в одном ряду или между ними, а также правил определения интервалов между транспортными средствами в целях защиты добросовестных автовладельцев и мотоциклистов», — говорится в сообщении.

Из-за этого пробела в законодательстве мотоциклы воспринимают как один из самых опасных видов транспорта, сказал политик, подчеркивая назревшую необходимость изменений в ПДД.

«Пользуясь этим пробелом, мотоциклисты также создают помехи и угрозу безопасности для других участников дорожного движения. Статистика транспортных происшествий с участием мотоциклов с каждым годом становится выше», — цитирует Айрата Гибатдинова РИА «Новости».

Читайте также: в Абинском районе 15-летний подросток на мопеде попал в ДТП.