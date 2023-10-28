Передовиков кубанской жатвы 2023 года наградили в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил лучших аграриев региона в ходе торжественного Дня урожая.

В мероприятии приняли участие заместитель полпреда Президента в ЮФО Алексей Ермаков, председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Кондратьев наградил 50 аграриев из разных муниципалитетов края, которые внесли наибольший вклад в уборку урожая.

Александр Квашин и Нина Фирсткова — представители акционерного общества фирмы «Агрокомплекс» им. Ткачева — получили медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» III степени.

А пять чемпионов жатвы получили новые автомобили:

Владимир Легкобытов — комбайнер предприятия «Рассвет» из Выселковского района

Евгений Белик — комбайнер предприятия «Большевик» из Староминского района

Александр Ковальчук — комбайнер предприятия «Большевик» из Староминского района

Виталий Круть — комбайнер предприятия «Чебургольское» из Красноармейского района

Юрий Дорчинец — жатчик рисоводческого племенного завода «Красноармейский»

«Труженики села — механизаторы, комбайнеры, водители и селекционеры — вы все настоящие победители. Потому что никакие медали и грамоты не сравнятся с результатом. Благодарен каждому за ваш труд, твердость характера и самоотверженность, любовь к родной земле. Все это — залог успеха нашего аграрного региона», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», урожай Краснодарского края в 2023 году составил 14,3 млн тонн.