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Передовиков кубанской жатвы 2023 года наградили в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/peredovikov-kubanskoj-zhatvy-2023-goda-nagradili-v-krasnodare
Передовиков кубанской жатвы 2023 года наградили в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил лучших аграриев региона в ходе торжественного Дня урожая. 

В мероприятии приняли участие заместитель полпреда Президента в ЮФО Алексей Ермаков, председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Кондратьев наградил 50 аграриев из разных муниципалитетов края, которые внесли наибольший вклад в уборку урожая.

Александр Квашин и Нина Фирсткова — представители акционерного общества фирмы «Агрокомплекс» им. Ткачева — получили медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» III степени.

А пять чемпионов жатвы получили новые автомобили:

  • Владимир Легкобытов — комбайнер предприятия «Рассвет» из Выселковского района
  • Евгений Белик — комбайнер предприятия «Большевик» из Староминского района
  • Александр Ковальчук — комбайнер предприятия «Большевик» из Староминского района
  • Виталий Круть — комбайнер предприятия «Чебургольское» из Красноармейского района
  • Юрий Дорчинец — жатчик рисоводческого племенного завода «Красноармейский»

«Труженики села — механизаторы, комбайнеры, водители и селекционеры — вы все настоящие победители. Потому что никакие медали и грамоты не сравнятся с результатом. Благодарен каждому за ваш труд, твердость характера и самоотверженность, любовь к родной земле. Все это — залог успеха нашего аграрного региона», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», урожай Краснодарского края в 2023 году составил 14,3 млн тонн.

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