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Перед старым Новым годом в Краснодарском крае родились 152 ребенка

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pered-starym-novym-godom-v-krasnodarskom-krae-rodilis-152-rebenka?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Перед старым Новым годом в Краснодарском крае родились 152 ребенка
Фото t.me/evgeniiFilippov23

За сутки на Кубани появились на свет 76 мальчиков и 76 девочек, среди них две двойни. Об этом 14 января сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в соцсетях.

В Тимашевском районе появились на свет пять детей за сутки, в Белоглинском, Выселковском, Новопокровском, Туапсинском районах и Геленджике — по три ребенка. В Армавире и Новороссийске — по одному.

«Поздравляю родителей с рождением малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми и счастливыми!» — написал глава кубанского минздрава в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сутками ранее в регионе на свет появились 164 младенца.

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