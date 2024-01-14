Перед старым Новым годом в Краснодарском крае родились 152 ребенка

За сутки на Кубани появились на свет 76 мальчиков и 76 девочек, среди них две двойни. Об этом 14 января сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в соцсетях.

В Тимашевском районе появились на свет пять детей за сутки, в Белоглинском, Выселковском, Новопокровском, Туапсинском районах и Геленджике — по три ребенка. В Армавире и Новороссийске — по одному.

«Поздравляю родителей с рождением малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми и счастливыми!» — написал глава кубанского минздрава в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сутками ранее в регионе на свет появились 164 младенца.