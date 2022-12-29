Перед Новым годом жители Кубани потратили 450 млн рублей на парфюмерию

За декабрь расходы на парфюмерию на Кубани выросли на 26%. В ноябре общая сумма составляла 357 млн рублей.

В период с 1 по 25 декабря торговые точки Кубани продали порядка 203 тыс. флаконов на сумму 450 млн рублей. Такое же количество парфюмерии было продано и в ноябре. Рост расходов, по мнению экспертов, связан с тем, что в декабре жители края стали выбирать более дорогой парфюм в качестве подарков на Новый год.

Эксперты напомнили, что по итогам 2021 года парфюмерия вошла в топ-5 наиболее часто подделываемых товаров.

«При этом за 11 месяцев прошлого года таможенные органы изъяли более 124 тыс. единиц незаконной парфюмерной продукции. Рост конфискаций по сравнению с 2020 годом, когда было изъято 39 тыс. единиц, составил более 200%», — цитирует сообщение пресс-службы портала «Честный знак» «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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