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Перед матчем между ФК «Краснодар» и «Ростовом» трофей FONBET Кубка России доставят в Краснодар

Спорт
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Перед матчем между ФК «Краснодар» и «Ростовом» трофей FONBET Кубка России доставят в Краснодар
Фото пресс-службы Российского футбольного союза

ФК «Краснодар» и ФК «Ростов» проведут матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов 6 апреля. Начало в 20:00.

Трофей турнира 6 апреля представят амбассадоры FONBET Кубка России Владимир Быстров, Роман Широков и Максим Бузникин.

Прежде всего планируется фотосессия с трофеем в 13:00 в парке «Краснодар», а затем кубок и его представители отправятся в академию клуба, в которой встретятся с молодыми футболистами ФК «Краснодар».

Демонстрация кубка и автограф-сессия Максима Бузникина, Владимира Быстрова и Романа Широкова запланирована на 16:30 в фирменном магазине «Краснодара», а уже в 18:00 трофей будет представлен на стадионе «быков», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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