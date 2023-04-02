ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Химки» с разгромным счетом 6:0

Матч 21‑го тура чемпионата России по футболу прошел 2 апреля в подмосковных Химках. Встреча ФК «Краснодар» и «Химок» закончилась в пользу гостей.

Счет на 23 минуте матча открыл Жоау Батчи. Два гола забил Джон Кордоба. По одному мячу на счету Кади, Алексея Ионова и Никиты Кривцова. По итогам встречи лучшим игроком был признан нападающий Джон Кордоба.

ФК «Краснодар» повторил самую крупную победу в истории выступления в РПЛ. В 2016 году с этим же счетом они обыграли екатеринбургский «Урал», сообщает «Матч ТВ».

ФК «Краснодар» набрал 32 очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице, «Химки» с 13 очками — на 15 месте. Следующий матч «быки» сыграют против нижегородского «Пари НН» на своем поле. Игра состоится 9 апреля.

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