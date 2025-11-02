Перед Крымским мостом в пробке вечером 2 ноября собралось более 700 автомобилей

Перед пунктами ручного досмотра со стороны Тамани и Керчи образовалась пробка. По информации на 18:00 2 ноября, с обеих сторон своей очереди ждут более 700 автомобилей.

В частности, со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. В обратную сторону, со стороны Керчи стоят 630 транспортных средств. Время ожидания более двух часов, сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 13:00 2 ноября, в очереди на ручной досмотр были 685 автомобилей с обеих сторон. Время ожидания тогда прогнозировалось также в районе двух часов.

Читайте также: с 3 ноября по Крымскому мосту нельзя будет проехать на гибридах и электрокарах. Ограничение будет действовать как со стороны Крыма, так и с территории Краснодарского края в целях безопасности.

