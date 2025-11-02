В пробке перед Крымским мостом собралось более 500 автомобилей

Очереди перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи и Тамани образовались днем 2 ноября.

По данным на 13:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 530 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов. Со стороны Тамани очередь состоит из 155 автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

При этом часом ранее со стороны Керчи в очереди было 420 транспортных средств, а со стороны Тамани 215 автомобилей.

Читайте также: По Крымскому мосту запретили проезд на гибридах и электрокарах с обеих сторон. Новое правило начнет действовать 3 ноября. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, ограничения приняли для обеспечения безопасности. Дело в том, что на рентгене взрывчатое вещество и литий из электромобилей выглядят почти одинаково.

