Перед Крымским мостом со стороны Кубани в очереди скопилось 180 машин
Общество
22.10.2023 16:06
Затор образовался перед пунктами досмотра 22 октября с 14:00.
По данным на 16:00, в очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. Ожидание около часа.
«Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
Час назад со стороны Краснодарского края в пробке стояли 163 машины.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с утра 22 октября движение по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрывали.