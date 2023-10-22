Перед Крымским мостом со стороны Кубани в очереди скопилось 180 машин

Затор образовался перед пунктами досмотра 22 октября с 14:00.

По данным на 16:00, в очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. Ожидание около часа.

«Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Час назад со стороны Краснодарского края в пробке стояли 163 машины.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с утра 22 октября движение по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрывали.