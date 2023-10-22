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Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрыли

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-v-storonu-kerchi-perekryli?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрыли
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

Временно движение автотранспорта на мосту остановили 22 октября в 8:50.

«Движение автотранспорта в сторону Керчи временно перекрыто», — сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

При этом оп данным на 20:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

ОБНОВЛЕНИЕ:

В 9:50 движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили.

Читайте также: Крымский мост полностью восстановили — движение открыли по всем четырем полосам.

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