Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрыли

Временно движение автотранспорта на мосту остановили 22 октября в 8:50.

«Движение автотранспорта в сторону Керчи временно перекрыто», — сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

При этом оп данным на 20:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

ОБНОВЛЕНИЕ:

В 9:50 движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили.

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