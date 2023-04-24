Перед Крымским мостом на майские праздники откроют информационный центр для туристов

Туристско-информационный центр (ТИЦ) установят при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

По словам Вадима Волченко, нужно поддержать каждого гостя, оперативно реагировать на все ситуации на мосту, участвовать в решении, если это необходимо, сложных ситуаций, сопровождать информационно, консультировать и отвечать на все запросы.

Планируется, что сначала ТИЦ будет мобильным, а позже его сделают стационарным. Туристы смогут узнать в центре об отдыхе на полуострове и лучших местах для бронирования, сотрудники будут выдавать бесплатные карты-схемы городов и буклеты, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Читайте также: Херсонскую область и Крым в мае свяжут электрички. Стоимость проезда в этих электричках будет ниже, чем на автобусе.