Перед Крымским мостом на майские праздники откроют информационный центр для туристов
Общество
24.04.2023 21:49
Туристско-информационный центр (ТИЦ) установят при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
По словам Вадима Волченко, нужно поддержать каждого гостя, оперативно реагировать на все ситуации на мосту, участвовать в решении, если это необходимо, сложных ситуаций, сопровождать информационно, консультировать и отвечать на все запросы.
Планируется, что сначала ТИЦ будет мобильным, а позже его сделают стационарным. Туристы смогут узнать в центре об отдыхе на полуострове и лучших местах для бронирования, сотрудники будут выдавать бесплатные карты-схемы городов и буклеты, пишет «Коммерсантъ-Кубань».
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