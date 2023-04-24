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Перед Крымским мостом на майские праздники откроют информационный центр для туристов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pered-krymskim-mostom-na-majskie-prazdniki-otkroyut-informatsionnyj-tsentr-dlya-turistov
Перед Крымским мостом на майские праздники откроют информационный центр для туристов
Фото hse.ru

Туристско-информационный центр (ТИЦ) установят при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

По словам Вадима Волченко, нужно поддержать каждого гостя, оперативно реагировать на все ситуации на мосту, участвовать в решении, если это необходимо, сложных ситуаций, сопровождать информационно, консультировать и отвечать на все запросы.

Планируется, что сначала ТИЦ будет мобильным, а позже его сделают стационарным. Туристы смогут узнать в центре об отдыхе на полуострове и лучших местах для бронирования, сотрудники будут выдавать бесплатные карты-схемы городов и буклеты, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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