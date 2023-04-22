Херсонскую область и Крым в мае свяжут электрички

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о том, что первые электрички из Геническа в Джанкой смогут запустить уже в мае.

Алексеенко сказал, что стоимость проезда в этих электричках будет существенно ниже, чем на автобусе.

Сейчас завершается подготовка основных станций, путей и подвижного состава. На вокзале Геническа подходит к концу ремонт. На его базе хотят создать транспортно-пересадочный узел. Туда планируют вынести автовокзал и подвести городские и пригородные маршруты.

«В ближайшей перспективе из Геническа можно будет доехать до Симферополя. Дальше в плане запустить электрички сообщением Вадим — Каланчак — Мирное — Армянск — Симферополь», — написал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

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