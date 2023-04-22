Херсонскую область и Крым в мае свяжут электрички
Общество
22.04.2023 11:25
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о том, что первые электрички из Геническа в Джанкой смогут запустить уже в мае.
Алексеенко сказал, что стоимость проезда в этих электричках будет существенно ниже, чем на автобусе.
Сейчас завершается подготовка основных станций, путей и подвижного состава. На вокзале Геническа подходит к концу ремонт. На его базе хотят создать транспортно-пересадочный узел. Туда планируют вынести автовокзал и подвести городские и пригородные маршруты.
«В ближайшей перспективе из Геническа можно будет доехать до Симферополя. Дальше в плане запустить электрички сообщением Вадим — Каланчак — Мирное — Армянск — Симферополь», — написал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
Читайте также: над Крымом сработала система ПВО.
Популярные новости
- «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
- Девушка выпала с балкона многоэтажки и погибла в Фестивальном микрорайоне Краснодара
- Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
- Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
- Предпринимателям Краснодара запретят использовать яркие цвета при оформлении торговых точек
- Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44