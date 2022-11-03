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Перед длинными выходными дороги Краснодара застряли в 10-балльных пробках

Общество
03.11.2022 17:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/pered-dlinnymi-vyhodnymi-krasnodar-zastryal-v-10-ballnyh-probkah
Перед длинными выходными дороги Краснодара застряли в 10-балльных пробках
Скрин сервиса "Яндекс Карты"

Вечером 3 ноября в краевом центре образовались серьезные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценил дорожную ситуацию в Краснодаре в 10 баллов.

Больше всего движение транспорта затруднено в центре, на улицах: Красной, Северной, Ленина, Карасунской, Кубанской Набережной, Гаврилова, Новокузнечной, Промышленной, Буденного, Коммунаров Ломоносова и Октябрьской.

Пробки образовали на улицах: Новороссийской, Ялтинской, Сормовской, Мачуги, Трамвайной, Передовой, Онежской, Западном обходе, Российской и 1-го Мая.

Кроме того, затруднены выезды из Краснодара: на Ростовском шоссе, улицах Уральской, Бородинской, Тургенева, Суворова и Индустриальной.

Читайте также: в Краснодаре 4 ноября временно ограничат движение в районе Пушкинской площади.

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