Перечень обязательных программ для установки на смартфоны и компьютеры утвердили в Правительстве РФ

Кабмин утвердил список российского ПО, обязательного для предустановки в 2024 году на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления.

В новый список обязательных для предустановки программ, помимо тех, что были в этом году, включили несколько видеосервисов. Всего в обновленный перечень вошли 40 наименований, в том числе продукция таких компаний, как «ВКонтакте», «Касперский» и «Яндекс». Поисковую систему последней утвердили в качестве основной.

При этом пользователи по-прежнему смогут свободно пользоваться теми программами или приложениями, какие им больше нравятся.

С апреля 2021 года действует закон об обязательной установке российских программ на продаваемые в стране электронные устройства, такие как смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Отбор конкретных приложений для предустановки осуществляет Минцифры. В список включаются самые популярные приложения с числом пользователей не менее 500 тыс. (за исключением отдельных классов программ), пишет «Российская газета».

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