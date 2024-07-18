Перебои со светом: в Краснодаре за день отключилось порядка 170 подстанций

Жителям Кубани придется еще несколько дней прожить в режиме веерного отключения. Из-за жары ограничение продлили как минимум до 21 июля.

В Краснодаре каждый день поставщик электроэнергии будет проводить технические работы на 170 улицах. Под ограничения попадут жители центральной, западной и северной частей города. Десятки бригад выезжали по заявкам и включали свет. Без электричества оставались и другие города края. Они переведены на временные схемы поставки света.

Борис Федутинов живет близ парка «Краснодар». По его словам, со светом проблем пока не возникало, в отличие от воды. Ресурса не было почти сутки. Дело в том, что насосная станция, которая подает воду в дом, была отключена от сети. Из-за этого приходилось ждать, чтобы набрать воду.

«Вторую неделю уже идут постоянные отключения. Кто с утра успел помыться, тот помылся. Дают где-то после 22:00. Заранее заготавливаем воду, сейчас стоит и в тазиках, и в ведрах», ― делится житель Краснодара Борис Федутинов.

Чтобы избежать перегруза на линиях электропередачи, энергетики ограничивают подачу света. Такой режим продлили до 21 июля. Света может не быть с 12:00 до 21:00.

«В условиях, когда экстремально жаркая погода не отступает, для нас важно обеспечить отсутствие аварий, которые могут привести к серьезным последствиям», ― отмечает генеральный директор филиала системного оператора ОДУ юга Вячеслав Афанасьев.

Жители Краснодара рассказали, как переживают отключения света.

― Ходили есть в кафе.

― Спасались как могли ― большим количеством воды, подручными средствами обмахивались.

― Когда отключали свет, выходили на улицу.

Всего за день в Краснодаре отключались порядка 170 подстанций. Большую часть из них уже успели запитать.

«В этом доме электричества не было в течение нескольких часов. Аварийная бригада быстро приехала на заявку и устранила неполадку. Также запитали несколько улиц в Прикубанском и Карасунском округах», ― сообщает корреспондент Виктория Зальцман.

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