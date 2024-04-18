Перебои с водой продлятся почти сутки на главной улице Анапы

В Анапе и на Пионерском проспекте 18 апреля с 14:00 до 12:00 19 апреля возможно снижение напора воды и ее временное отсутствие, особенно на верхних этажах многоквартирных домов.

Перебои связаны с переключением и вводом в эксплуатацию участка водовода ДУ 1200 мм для строительства и реконструкции трассы А-290 «Новороссийск — Керчь».

«Анапа Водоканал» просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к данной ситуации и заблаговременно запастись холодной водой. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (86133) 2-09-48», — сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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