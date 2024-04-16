Жители Туапсе 23 апреля на сутки останутся без воды

Воду отключат 23 апреля с 8:00 до 8:00 24 апреля. На это время в городе установят емкости запаса воды.

Отключение связано с работами на магистральных водоводах центральной системы водоснабжения в районе поселка Холодный родник и необходимостью их технологического переключения.

О расположении резервных емкостей сообщат до 19 апреля. Жителей и гостей города просят заранее запастись водой на время отключения.

Дополнительную информацию об адресах установки емкостей можно будет уточнить по телефону 8(86167)2-24-65 АДС (круглосуточно) и 8(86167)2-26-91 ПТО (в рабочие часы) с 16:00 22 апреля, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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