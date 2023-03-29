Pepsi впервые за полтора десятилетия сменила логотип

Компания представит новый дизайн в Северной Америке этой осенью, к 125-летию бренда. Во всем мире обновленный логотип увидят в 2024 году.

В прошлый раз компания меняла логотип в 2008 году.

«Мы очень взволнованы тем, что начинаем новую эру для Pepsi. Этот захватывающий современный вид будет способствовать узнаваемости бренда. Новый визуальный ряд выбирает лучшее из богатого наследия Pepsi, делая при этом гигантский скачок вперед, чтобы подготовить его к успеху в мире, который становится все более цифровым», — сказал Тодд Каплан, директор по маркетингу Pepsi.

В новом дизайне используются черный и темно-синий цвета. Надпись Pepsi расположена в середине красно-бело-синего круга. Визуально четкий силуэт банки олицетворяет культовую Pepsi как доступный бренд для всех, а современный индивидуальный шрифт отражает «уверенность и бескомпромиссность» бренда, говорится в пресс-релизе компании.

Из презентации ясно, что центром стратегии бренда станет линейка напитков Zero без сахара.

Кроме того, в компании напомнили о том, что с 2022 года в США Pepsi начала переводить все бутылки емкостью 20 унций (591 мл), включая Pepsi Zero Sugar, на 100% переработанный ПЭТ.

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