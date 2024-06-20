Пенсия мечты: жители Краснодара признались, сколько хотят получать в старости

Специалисты сервиса по поиску работы опросили жителей краевой столицы и узнали, какой размер пенсии они считают достойным.

Так, по мнению краснодарцев, пенсионеры должны получать ежемесячно 48,4 тыс. рублей. Это вдвое больше нынешней средней пенсии по стране. К примеру, в апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан достигали 44 тыс. рублей.

При этом Краснодар вошел в тройку российских городов, где пенсионные ожидания выросли больше всего по отношению к декабрю 2023 года. Согласно исследованию, в целом по России размер пенсии, которую можно считать достойной, составил 48,1 тыс. рублей.

Чем выше был текущий доход опрошенных, тем выше оказались их пенсионные ожидания. Так, россияне с зарплатой от 100 тыс. рублей в среднем хотели пенсию в 51 тыс. рублей. При этом граждане с ежемесячным доходом до 50 тыс. рублей достойной для себя посчитали пенсию в 44,8 тыс. рублей, сообщает пресс-служба SuperJob.

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