Пенсионеры в России могут получить электронное свидетельство на «Госуслугах»

С помощью электронного пенсионного свидетельства можно подтвердить статус, получить льготы и скидки. Оформить электронный документ можно через портал «Госуслуги».

Раздел «жизненная ситуация» включает более 40 направлений. В том числе и функцию «Выход на пенсию». Ею уже воспользовались более 500 тыс. россиян с момента запуска в 2024 году.

«Сегодня люди старшего возраста активно пользуются онлайн-сервисами и имеют навыки работы в цифровой среде. Для их комфорта и экономии времени в 2024 году мы запустили на «Госуслугах» жизненную ситуацию, которая позволяет в несколько кликов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать размер выплат и выбрать способ доставки», — пояснил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Он добавил, что функционал сервиса расширен, в частности, для оформления электронного свидетельства. Документ представлен в виде QR-кода. Он открывает доступ к социальным, медицинским и транспортным льготам. Кроме того, пенсионеры могут воспользоваться скидками и специальными предложениями от магазинов и организаций, поддерживающих пожилых людей.

Каталог «жизненных ситуаций» на «Госуслугах» до конца 2025 года увеличится до 70 направлений, сообщает РИА «Новости».

