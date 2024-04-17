Пенсионеры напали на подростка из-за брошенной бутылки возле многоэтажки в Сочи

Потасовка между подростками и пенсионерами произошла днем 17 апреля во дворе одного из многоэтажных домов в микрорайоне Макаренко в Центральном районе города-курорта.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, пожилые люди сделали замечание группе подростков, в ответ один из них кинул в сторону обидчиков бутылку. В результате завязалась потасовка: один из пенсионеров начал душить и бить по голове подростка, другой — завалил парня на землю.

Происходящее заметили прохожие и попытались остановить нападавших. В полиции по факту инцидента уже проводят проверку.

«Сообщение по данному инциденту зарегистрировано в пункте полиции микрорайона Макаренко Центрального района Сочи. В настоящее время личности всех участников установлены. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям всех участков конфликта», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram.

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