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Пенсионерку с нарушениями памяти и без трех пальцев нашли живой в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerku-s-narusheniyami-pamyati-i-bez-treh-paltsev-nashli-zhivoj-v-gorah-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Пенсионерку с нарушениями памяти и без трех пальцев нашли живой в горах Сочи
Фото t.me/urpso_mchs

Об обнаружении 69-летней женщины сообщили вечером 5 августа.

Спасатели нашли пенсионерку неподалеку от ручья Дворцового на высоте более 1 тыс. метров. Пожилая женщина в удовлетворительном состоянии, травм нет. Может идти самостоятельно. Спасатели сопровождают ее вниз к поселку Красная Поляна, сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», женщину искали трое суток. Утром 2 августа она отправилась на прогулку из дома в поселке Красная Поляна на прогулку, а вечером позвонила родственникам и сказала, что заблудилась. Женщина не смогла объяснить, где находится и больше на связь не выходила. Родственники сообщили спасателям, что пенсионерка страдает нарушениями памяти.

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