Пенсионерку с нарушениями памяти и без трех пальцев 3 день ищут в горах Сочи

Утром 2 августа пожилая женщина вышла из дома на улице Ачишховской в поселке Красная Поляна на прогулку. Вечером она позвонила родственникам и сказала, что заблудилась.

Родственники связались со спасателями. Они рассказали, что пенсионерка не смогла объяснить, где находится, так как страдает нарушениями памяти, и больше на связь не выходила.

Первые сутки спасатели искали пропавшую на склоне и у подножия горы Ачишхо. Они обследовали тропу на Греческий отрог, горно-лесную местность в районе дольменов, приюта «Ачишхо», реки Бешенки.

На следующий день родственники пропавшей сообщили, что пенсионерка могла находиться на противоположном хребте. Второй день поиск вели на склонах горы Аибги. Там обследовали пешеходные тропы и труднодоступные места в районе ручья Тобиаса.

До настоящего момента обнаружить женщину не удалось. Поиски продолжаются. В них участвуют спасатели МЧС, Кубань-СПАС и волонтеры.

Приметы пропавшей: рост примерно 155 см, голубой сарафан с синими ромбами, розовые кеды, голубая флисовая кофта, красная кепка, черная сумка дамская через плечо. На правой руке отсутствуют три пальца, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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