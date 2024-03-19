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Пенсионерка выпала из окна на козырек подъезда в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-vypala-iz-okna-na-kozyrek-podezda-v-novorossijske
Пенсионерка выпала из окна на козырек подъезда в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

Инцидент произошел утром 19 марта в одном из многоэтажных домов. Пожилая женщина выжила, с козырька ее спустили на носилках спасатели.

Об этом сообщил глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. Он рассказал, что пенсионерка выпала из окна и приземлилась на козырек.

«Спасатели при помощи альпснаряжения и носилок спустили травмированную женщину и передали медикам скорой помощи. Берегите себя! Спасибо большое всем, кто помогал нам!», — написал Одеров в Telegram.

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