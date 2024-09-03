Пенсионерка ударила женщину на детской площадке из-за качели в Краснодаре
Происшествия
03.09.2024 18:39
Инцидент произошел на детской площадке на улице 1-го Мая в районе Краевой больницы № 1.
О случившемся конфликте сообщили очевидцы в соцсетях. По словам автора видеозаписи, она пришла с детьми на прогулку на площадку. Катавшей внука на качели пенсионерке не понравилось, что 11-летняя дочь женщины тоже решила покататься.
Пожилая женщина пыталась выпроводить девочку на другую площадку, для детей возрастом постарше. Заметив, что ее снимают на телефон, пенсионерка ударила женщину пакетом.
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