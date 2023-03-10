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Пенсионерка серьезно травмировала ногу, пытаясь пролезть под поездом в Мостовском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-serezno-travmirovala-nogu-pytayas-prolezt-pod-poezdom-v-mostovskom-rajone
Пенсионерка серьезно травмировала ногу, пытаясь пролезть под поездом в Мостовском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Это произошло на железнодорожной станции Шедок. По факту происшествия следователи организовали доследственную проверку.

Известно, что 75-летняя местная жительница решила сократить путь и залезла под стоящий на станции грузовой поезд. Однако в этот момент поезд начал движение. Пожилая женщина получила серьезную травму ноги.

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу. Сейчас ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

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