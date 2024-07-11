Пенсионерка пострадала в ДТП с двумя фурами и тремя иномарками на Кубани

Авария произошла 11 июля около 14:30 на трассе Краснодар — Ейск в Каневском районе.

По предварительным данным, водитель большегруза Volvo не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Mercedes, ехавший в попутном направлении.

Водитель Mercedes, уходя от идущих впереди автомобилей Nissan и Toyota, выехал на встречку и остановился на обочине противоположной стороне движения. При этом водитель большегруза Volvo не успел затормозить и протаранил Nissan и Toyota. Те, в свою очередь, врезались в грузовик MAN.

В результате массовой аварии пострадала пассажирка Mercedes 63-летняя жительница Ростовской области. Женщину доставили в Каневскую ЦРБ.

Из-за аварии дорога была временно перекрыта, в настоящее время движение восстановили. По факту ДТП ведется следствие, сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.

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