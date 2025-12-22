Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Абинском районе

Пожар, в котором погибла пожилая женщина, произошел рано утром 21 декабря на улице Шоссейной в поселке Ахтырском.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 6:44. На место незамедлительно выехали подразделения Абинского ПСГ по рангу пожара № 1.

Прибыв по адресу в 6:54, пожарные установили, что горит дом. Площадь пожара составила 30 кв. м. Возгорание ликвидировали в 7:24.

На месте пожара обнаружили тело 75-летней женщины. Предварительно, пожар произошел из-за перекала печи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

