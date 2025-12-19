Мужчина погиб в пожаре в Щербиновском районе из-за непотушенной сигареты

Пожар, в котором погиб 61-летний мужчина, произошел днем 18 декабря в частном доме на улице Сакко и Ванцетти в станице Старощербиновской.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:35. На место незамедлительно выехали специалисты.

Прибыв по адресу в 13:40, они установили, что горит частный дом. Площадь возгорания составляла 25 кв. м. Пожар ликвидировали в 13:50.

На месте пожара специалисты обнаружили тело 61-летнего мужчины. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

