Двое пенсионеров погибли при пожаре в частном доме под Геленджиком
Пожар, в котором погибли два человека, произошел днем 18 декабря на улице Студенческой в селе Дивноморском.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 16:21. На место незамедлительно направили подразделение Геленджикского ПСГ по рангу пожара № 1.
Прибывшие в 16:27 на место пожарные установили, что горит частный жилой дом. Площадь возгорания составила 60 кв. м.
В 17:20 возгорание ликвидировали. В доме обнаружили тела двух человек — 65-летнего мужчины и 85-летней женщины.
Причина пожара устанавливается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
