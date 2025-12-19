Двое пенсионеров погибли при пожаре в частном доме под Геленджиком

Пожар, в котором погибли два человека, произошел днем 18 декабря на улице Студенческой в селе Дивноморском.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 16:21. На место незамедлительно направили подразделение Геленджикского ПСГ по рангу пожара № 1.

Прибывшие в 16:27 на место пожарные установили, что горит частный жилой дом. Площадь возгорания составила 60 кв. м.

В 17:20 возгорание ликвидировали. В доме обнаружили тела двух человек — 65-летнего мужчины и 85-летней женщины.

Причина пожара устанавливается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: частный дом сгорел в Горячем Ключе. Пожар произошел вечером 16 декабря на улице Шоссейной в станице Саратовской.

Подпишись, здесь всегда интересно.