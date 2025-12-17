Частный дом сгорел в Горячем Ключе

Пожар произошел вечером 16 декабря на улице Шоссейной в станице Саратовской. Видео и фотографии с места происшествия выложили в соцсети местные жители.

На кадрах видно сильное пламя, а также последствия возгорания. По словам очевидцев, частный дом был практически полностью уничтожен огнем.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Горячеключевского пожарно-спасательного гарнизона в 21:51.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит частный дом, площадь возгорания составляла 100 кв. м. В 22:12 огонь локализовали на той же площади. В 22:28 открытое горение было ликвидировано. При пожаре никто не пострадал.

В тушении возгорания участвовали 10 человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

