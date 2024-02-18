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Пенсионерка почти сутки блуждала по лесу в Абинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-pochti-sutki-bluzhdala-po-lesu-v-abinskom-rajone
Пенсионерка почти сутки блуждала по лесу в Абинском районе
Фото t.me/kubanspas

Вечером 16 февраля к спасателям обратились родственницы 84-летней женщины и сообщили, что она вышла из дома в станице Эриванской и не вернулась к вечеру.

В поисковых работах участвовали спасатели Крымского, Краснодарского АСО, ЮРПСО, Абинска, Лиза Алерт, а также полиция и волонтеры.

Благодаря совместным усилиям пенсионерку нашли 17 февраля — живой и в удовлетворительном состоянии. Ее передали врачам, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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