Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пенсионерка на кроссовере насмерть сбила мотоциклиста в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-na-krossovere-nasmert-sbila-mototsiklista-v-krasnodarskom-krae
Пенсионерка на кроссовере насмерть сбила мотоциклиста в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Авария со смертельным исходом произошла накануне в Лабинске на улице Агрономической.

Предварительно, 66-летняя местная жительница ехала на автомобиле Mazda CX7, не уступила дорогу имевшему преимущество в движении 25-летнему водителю мотоцикла Yamaha и врезалась в него.

В результате ДТП молодой мотоциклист погиб на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: подросток на кроссовере вылетел с дороги и опрокинулся на крышу в Краснодарском крае. Дорожное происшествие случилось в ночь на 4 ноября в Новопокровском районе на автодороге Кубанский — Калниболотская — Первомайский.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях