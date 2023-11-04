Пенсионерка на кроссовере насмерть сбила мотоциклиста в Краснодарском крае

Авария со смертельным исходом произошла накануне в Лабинске на улице Агрономической.

Предварительно, 66-летняя местная жительница ехала на автомобиле Mazda CX7, не уступила дорогу имевшему преимущество в движении 25-летнему водителю мотоцикла Yamaha и врезалась в него.

В результате ДТП молодой мотоциклист погиб на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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