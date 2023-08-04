Пенсионерка на иномарке сбила 12-летнюю девочку на переходе в Адыгее

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло 3 августа около 16:30 на одном из нерегулируемых перекрестков в Майкопе.

По предварительным данным, 66-летняя местная жительница за рулем иномарки не пропустила 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Ребенка с различными травмами доставили в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: иномарка вылетела с трассы и опрокинулась в Староминском районе.