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Пенсионерка на иномарке сбила 12-летнюю девочку на переходе в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-na-inomarke-sbila-12-letnyuyu-devochku-na-perehode-v-adygee
Пенсионерка на иномарке сбила 12-летнюю девочку на переходе в Адыгее
Фото t.me/mvd01ra

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло 3 августа около 16:30 на одном из нерегулируемых перекрестков в Майкопе.

По предварительным данным, 66-летняя местная жительница за рулем иномарки не пропустила 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Ребенка с различными травмами доставили в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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