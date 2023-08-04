Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Иномарка вылетела с трассы и опрокинулась в Староминском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-vyletela-s-trassy-i-oprokinulas-v-starominskom-rajone
Иномарка вылетела с трассы и опрокинулась в Староминском районе
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП, в котором пострадал 41-летний мужчина, произошло 3 августа около 16:00 на автодороге Первомайский — Дальний.

По предварительным данным, водитель Volvo, совершая обгон, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся.

Водитель получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Тимашевском районе в ДТП пострадал 13-летний мальчик.

Статьи
Семь советов, чтобы реже мыть голову
Семь советов, чтобы реже мыть голову
Питаемся правильно: что можно есть при хроническом гастрите?
Питаемся правильно: что можно есть при хроническом гастрите?
Топ-5 фильмов с Мэрилин Монро
Топ-5 фильмов с Мэрилин Монро
Лиля Брик — муза или злой гений Владимира Маяковского
Лиля Брик — муза или злой гений Владимира Маяковского
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях