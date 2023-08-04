Иномарка вылетела с трассы и опрокинулась в Староминском районе

ДТП, в котором пострадал 41-летний мужчина, произошло 3 августа около 16:00 на автодороге Первомайский — Дальний.

По предварительным данным, водитель Volvo, совершая обгон, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся.

Водитель получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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