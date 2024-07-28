Пенсионерка на иномарке проломила витраж «Пятерочки» в Анапе, перепутав педали

Необычное ДТП произошло накануне вечером в станице Благовещенской.

Предварительно, 63-летняя местная жительница парковалась на автомобиле Suzuki, перепутала педали и въехала в помещение супермаркета «Пятерочка», разбив витражное стекло.

В результате дорожного происшествия никто не пострадал. На виновницу ДТП составили административный протокол. Признаков опьянения у пенсионерки не обнаружили.

Возмещение убытков «Пятерочке» будут решать в гражданско-правовом порядке, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.

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