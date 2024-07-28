Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пенсионерка на иномарке проломила витраж «Пятерочки» в Анапе, перепутав педали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-na-inomarke-prolomila-vitrazh-pyaterochki-v-anape-pereputav-pedali
Пенсионерка на иномарке проломила витраж «Пятерочки» в Анапе, перепутав педали
Фото пресс-службы ОМВД Анапы

Необычное ДТП произошло накануне вечером в станице Благовещенской.

Предварительно, 63-летняя местная жительница парковалась на автомобиле Suzuki, перепутала педали и въехала в помещение супермаркета «Пятерочка», разбив витражное стекло.

В результате дорожного происшествия никто не пострадал. На виновницу ДТП составили административный протокол. Признаков опьянения у пенсионерки не обнаружили.

Возмещение убытков «Пятерочке» будут решать в гражданско-правовом порядке, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.

Читайте также: девушка на Audi протаранила кафе в центре Краснодара, перепутав педали. ДТП произошло днем 25 июля на улице Мира по пути к улице Красной.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях