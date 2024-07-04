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Пенсионерка из Новороссийска отдала мошенникам 3 млн рублей за «флюорографию»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-iz-novorossijska-otdala-moshennikam-3-mln-rublej-za-flyuorografiyu
Пенсионерка из Новороссийска отдала мошенникам 3 млн рублей за «флюорографию»
Фото t.me/propolice_nvrsk

С заявлением о мошенничестве в полицию Новороссийска обратилась 73-летняя местная жительница.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками медицинской страховой компании. Они предложили женщине пройти флюорографию и попросили предоставить данные СНИЛС.

После этого пожилой женщине позвонили «сотрудники Роскомнадзора». Они напугали пенсионерку «утечкой данных» и сказали, что необходимо провести расследование. Для этого подключились «сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ». Аферисты убедили женщину снять со счетов все деньги и перевести их на «государственную карту» по предоставленным мошенниками реквизитам. В общей сложности пенсионерка перевела злоумышленникам свыше 3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают граждан быть бдительными и критически относиться к информации, полученной по телефону от неизвестных, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

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