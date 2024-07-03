Новый способ обмана с саженцами придумали мошенники в Новороссийске

Жительница пригорода Новороссийска рассказала, что к ней в калитку позвонила женщина, в руках у которой был большой пакет со свертками.

По словам местной жительницы, торговка рассказала, что продает различные саженцы из питомника — смородину, малину, крыжовник и розы разных сортов.

«Саженцев в свертках мы набрали на 4 тыс. рублей, женщина просила платить наличными, потому что счета у нее в банке нет. Расплатились, и она быстро ушла. Я стала разворачивать пакеты с саженцами — а там просто палочки, обрезки сухих веток, без намека на маленький корешок. Обидно, что нас обманули», — цитирует женщину «Наша газета Новороссийск».

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