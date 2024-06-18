Мошенник очаровал и обманул на 170 тыс. рублей четырех девушек в Краснодаре

Житель краевой столицы знакомился с девушками в мессенджерах, втирался к ним в доверие и брал деньги в долг, после чего не выходил на связь.

Полиция изобличила 26-летнего краснодарца в дистанционном мошенничестве. В ходе переписки в мессенджере он просил деньги под различными предлогами, оправдываясь трудной жизненной ситуацией. При этом парень обещал в будущем вернуть деньги, но после перевода переставал выходить на связь.

Сообщается, что от действий злоумышленника пострадали четыре девушки. Общий причиненный потерпевшим ущерб составил около 170 тыс. рублей.

На момент установления причастности правонарушителя к указанным преступлениям он уже был заключен под стражу во Владимирской области за аналогичные противоправные деяния, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: в Краснодаре пенсионер перевел мошенникам 1,2 млн рублей, поверив лжесиловику.