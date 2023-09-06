Пенсионера зажало в легковушке после жесткого ДТП в Приморско-Ахтарске

Авария произошла 5 сентября около 10:00 в районе 77 км трассы Тимашевск — Приморско-Ахтарск.

По предварительным данным, 75-летний водитель автомобиля Toyota при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которого был 48-летний мужчина.

В результате ДТП обоих водителей госпитализировали, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Водитель иномарки при столкновении ударился в переднюю левую дверь.

«Водитель оказался в западне, ему зажало ноги. Самостоятельно пострадавший выбраться не мог, на помощь пришла дежурная смена Приморско-Ахтарского АСО. Спасатели деблокировали мужчину, уложили на мягкие носилки и передали сотрудникам скорой помощи», — сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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