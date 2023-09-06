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Два человека погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-i-odin-postradal-v-dtp-s-gruzovikom-i-mikroavtobusom-v-krasnodarskom-krae
Два человека погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Краснодарском крае
Фото t.me/tuapseregionadm

Смертельная авария произошла утром 6 сентября на федеральной трассе М-4 «Дон» возле села Дефановка в Туапсинском районе.

По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль МАЗ, легковой Kia и микроавтобус Peugeot. В результате аварии два пассажира легковушки погибли, одна пострадавшая госпитализирована.

На месте работают спасатели, бригады скорой помощи, сотрудники ДПС и дорожной службы. Причины ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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