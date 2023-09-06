Два человека погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла утром 6 сентября на федеральной трассе М-4 «Дон» возле села Дефановка в Туапсинском районе.

По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль МАЗ, легковой Kia и микроавтобус Peugeot. В результате аварии два пассажира легковушки погибли, одна пострадавшая госпитализирована.

На месте работают спасатели, бригады скорой помощи, сотрудники ДПС и дорожной службы. Причины ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Читайте также: на Кубани грузовая «Газель» врезалась в дерево, водитель погиб на месте ДТП.