На Кубани грузовая «Газель» врезалась в дерево, водитель погиб на месте ДТП

Авария произошла 5 сентября в 16:05 на 143-м километре ФАД Кавказ» в Новокубанском районе.

По предварительным данным, 36-летний водитель ехал за рулем ГАЗ-3302 ехал со стороны Кропоткина в сторону Армавира со скорость, которая не обеспечивала контроля над дорогой. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Водитель скончался на места ДТП до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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