Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На Кубани грузовая «Газель» врезалась в дерево, водитель погиб на месте ДТП

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-gruzovaya-gazel-vrezalas-v-derevo-voditel-pogib-na-meste-dtp
На Кубани грузовая «Газель» врезалась в дерево, водитель погиб на месте ДТП
Фото t.me/chpnvrsk

Авария произошла 5 сентября в 16:05 на 143-м километре ФАД Кавказ» в Новокубанском районе.

По предварительным данным, 36-летний водитель ехал за рулем ГАЗ-3302 ехал со стороны Кропоткина в сторону Армавира со скорость, которая не обеспечивала контроля над дорогой. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Водитель скончался на места ДТП до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читайте также: в Тбилисский районе пьяный водитель иномарки врезался в столб.

Статьи
Чему не надо учиться у диснеевских принцесс: стокгольмский синдром, безволие, плохие парни
Чему не надо учиться у диснеевских принцесс: стокгольмский синдром, безволие, плохие парни
Я уколов не боюсь: когда делать осенние прививки и зачем они нужны?
Я уколов не боюсь: когда делать осенние прививки и зачем они нужны?
Красная икра: чем полезна и кому нельзя
Красная икра: чем полезна и кому нельзя
Без котиков: топ-7 интересных сайтов о разном
Без котиков: топ-7 интересных сайтов о разном
Фитбол: ТОП-5 упражнений на гимнастическом мяче
Фитбол: ТОП-5 упражнений на гимнастическом мяче
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях