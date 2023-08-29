Пенсионера застали за непотребством на светящейся лавочке в Сочи

Взрослый мужчина совершал неприличные действия сексуального характера на улице Карла Маркса в Адлерском районе Сочи.

Для своих утех мужчина выбрал ярко светящуюся лавочку в форме круга. Его не смутили и прохожие, которые сняли это на видео.

«По данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям героя видеоролика. Его личность устанавливается», — сообщает официальный Telegram-канал УВД по городу Сочи.

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