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Пенсионера застали за непотребством на светящейся лавочке в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionera-zastali-za-nepotrebnostyami-na-svetyashhejsya-lavochke-v-sochi
Пенсионера застали за непотребством на светящейся лавочке в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Взрослый мужчина совершал неприличные действия сексуального характера на улице Карла Маркса в Адлерском районе Сочи.

Для своих утех мужчина выбрал ярко светящуюся лавочку в форме круга. Его не смутили и прохожие, которые сняли это на видео.

«По данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям героя видеоролика. Его личность устанавливается», — сообщает официальный Telegram-канал УВД по городу Сочи.

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