Пенсионер засунул телефон под юбку школьнице в автобусе в Туапсе

Родители девочки опубликовали видео с камеры наблюдения в социальных сетях.

По их словам, взрослый мужчина засунул телефон под юбку девочке и сделал фотографию.

«У дочери был огромный шок и ужас, ее трясло всю. Мы естественно написали заявление, и, к счастью, в автобусе есть много видеокамер», — цитируют мать пострадавшей школьницы «Туапсинские вести».

По факту произошедшего в ОМВД России по Туапсинскому району материал зарегистрировали.

«Назначено проведение проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям мужчины», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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