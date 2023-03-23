Пенсионер «развел» телефонных мошенников и сдал их полиции

Мошенники попытались украсть у 80-летнего пенсионера из Костромы Владимира Фатуна миллион рублей, используя выдуманную историю о близких, попавших в беду.

Общение с пенсионером аферисты начали от лица плачущей знакомой Татьяны, якобы попавшей ДТП. Сообщили, что в аварии серьезно пострадала женщина, ей на лечение требуется большая сумма денег — в принципе, все как и бывает обычно у мошенников.

Владимир Фатун заподозрил обман и попросил перезвонить на мобильный телефон, якобы из-за плохой слышимости. Затем на связь с ним вышел «следователь», который начал вымогать 1 млн рублей под предлогом не возбуждения уголовного дела.

Пенсионер сказал, что таких денег у него нет, но он займет недостающую сумму у соседки. Воспользовавшись паузой, мужчина отправился к соседям, с их телефона пообщался со той Татьяной, за которую выдавали себя мошенники, а затем сразу обратился в полицию.

Дальнейшее общение с преступниками происходило уже под контролем правоохранителей. Мужчина сообщил мошенникам, что готов передать деньги через курьера. Когда мошенники пришли за деньгами, их взяли с поличным.

Ведущие программы «Хорошее утро» канала «Кубань 24» пообщались в эфире с бдительным пенсионером. На героя этой истории вы можете посмотреть в нашем видео.

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