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Пенсионер «развел» телефонных мошенников и сдал их полиции

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensioner-vladimir-fatun-pomoglo-chto-po-televizoru-rasskazyvayut-kak-dejstvuyut-moshenniki
Видео канала «Кубань 24»

Мошенники попытались украсть у 80-летнего пенсионера из Костромы Владимира Фатуна миллион рублей, используя выдуманную историю о близких, попавших в беду.

Общение с пенсионером аферисты начали от лица плачущей знакомой Татьяны, якобы попавшей ДТП. Сообщили, что в аварии серьезно пострадала женщина, ей на лечение требуется большая сумма денег — в принципе, все как и бывает обычно у мошенников.

Владимир Фатун заподозрил обман и попросил перезвонить на мобильный телефон, якобы из-за плохой слышимости. Затем на связь с ним вышел «следователь», который начал вымогать 1 млн рублей под предлогом не возбуждения уголовного дела.

Пенсионер сказал, что таких денег у него нет, но он  займет недостающую сумму у соседки. Воспользовавшись паузой, мужчина отправился к соседям, с их телефона пообщался со той Татьяной, за которую  выдавали себя мошенники, а затем сразу обратился в полицию.

Дальнейшее общение с преступниками происходило уже под контролем правоохранителей. Мужчина сообщил мошенникам, что готов передать деньги через курьера. Когда мошенники пришли за  деньгами, их взяли с поличным.

Ведущие программы «Хорошее утро» канала «Кубань 24» пообщались в эфире с бдительным пенсионером. На героя этой истории вы можете посмотреть в нашем видео.

Читайте также: новороссийца будут судить за аферу на 3 млн рублей — он продавал «налево» чужие шины.

Авторы:

Антон Скляр

Андраник Геворгян

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