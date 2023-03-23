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Новороссийца будут судить за аферу на 3 млн рублей — он продавал «налево» чужие шины

Происшествия
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Новороссийца будут судить за аферу на 3 млн рублей — он продавал «налево» чужие шины
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара завершили расследовать уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Новороссийска о мошенничестве.

По данным следствия, менеджер новороссийской компании имел доступ к базе данных поставщиков. Он передал поставщику автошин, с которым у компании был договор, ложный заказ на автопокрышки. Около двух месяцев злоумышленник получал шины, но не ставил их на баланс предприятия, а продавал в шиномонтаж. Полученные деньги злоумышленник потратил. Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей. Полицейские изъяли чужое имущество и вернули законному владельцу.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару.

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